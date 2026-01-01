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Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая

Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая

Benro
Артикул: MTG-0619

Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая.

Центральная телескопическая колонна Benro CSC22 из карбона служит дополнением к штативам Benro TTOR03C и FBAT03CNM. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.  
Основание диаметром 40 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом.

Описание

Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая

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