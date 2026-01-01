Артикул: MTG-0619

Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая.

Центральная телескопическая колонна Benro CSC22 из карбона служит дополнением к штативам Benro TTOR03C и FBAT03CNM. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.

Основание диаметром 40 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом.