Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro CSC22 центральная колонна телескопическая карбоновая.
Центральная телескопическая колонна Benro CSC22 из карбона служит дополнением к штативам Benro TTOR03C и FBAT03CNM. Использование колонны позволяет увеличить высоту съемки от 200 до 405 мм. Эргономичные цанговые замки секций позволяют всего за несколько секунд настроить высоту колонны.
Основание диаметром 40 мм с резьбой 3/8 " для установки штативных головок с фиксирующим внутренним болтом.
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Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из нержавейки. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.