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Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона

Raylab RL-ST03B держатель для смартфона

Raylab
Артикул: DAN-7676

Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.

Описание

Raylab RL-ST03B держатель для смартфона

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