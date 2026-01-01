Falcon Eyes MBH-560T кронштейн 32-55 см настольный для освещения

Универсальный телескопический держатель-струбцина для установки осветительного и другого фото и видео оборудования. Кронштейн крепится на столы, перекладины и прочие поверхности толщиной до 122 мм.
Две телескопические секции диаметром 22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки от от 32 до 55 см. На конце секции закреплен несъемный стальной установочный палец 5/8 с винтом 1/4.
Благодаря повышенной нагрузочной способности, кронштейн способен удерживать студийные вспышки и осветители. Вертикальная нагрузка до 5 кг.
Кронштейн-струбцину можно использовать в сложных условиях ограниченного пространства, неровной поверхности пола и других местах, где нет возможности разместить обычные осветительные стойки.
Модель - MBH-560T
Нагрузочная способность - 5 кг
Количество секций - 2 шт
Диаметр секций - 22/25 мм
Длина - 32-55 см
Крепление - палец 5/8 с винтом 1/4
Ширина струбцины - 122 мм
Материал - алюминиевый сплав/сталь/ABS-пластик
Вес - 0.46 кг
Размер упаковки - 44.5х11.0х5.5 см
Вес с упаковкой - 0.52 кг