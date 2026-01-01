Falcon Eyes MBH-560T кронштейн 32-55 см настольный для освещения

Описание

Универсальный телескопический держатель-струбцина для установки осветительного и другого фото и видео оборудования. Кронштейн крепится на столы, перекладины и прочие поверхности толщиной до 122 мм.

Две телескопические секции диаметром 22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки от от 32 до 55 см. На конце секции закреплен несъемный стальной установочный палец 5/8 с винтом 1/4.

Благодаря повышенной нагрузочной способности, кронштейн способен удерживать студийные вспышки и осветители. Вертикальная нагрузка до 5 кг.

Кронштейн-струбцину можно использовать в сложных условиях ограниченного пространства, неровной поверхности пола и других местах, где нет возможности разместить обычные осветительные стойки.

Модель - MBH-560T

Нагрузочная способность - 5 кг

Количество секций - 2 шт

Диаметр секций - 22/25 мм

Длина - 32-55 см

Крепление - палец 5/8 с винтом 1/4

Ширина струбцины - 122 мм

Материал - алюминиевый сплав/сталь/ABS-пластик

Вес - 0.46 кг

Размер упаковки - 44.5х11.0х5.5 см

Вес с упаковкой - 0.52 кг