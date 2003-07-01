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Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона
Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона
Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона
Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона
Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона

Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона

Fotokvant
Артикул: NVF-2265

Fotokvant V-07 (2003-07) – зажим предназначен для фиксации фотофона.

Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки. Длина зажима – 70 см.

Описание

Крепление по всей длине фона, позволяет избежать волнистости, которая возникает при креплении фона за две точки.

Данный зажим может использоваться также, как отвес для фона.

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