Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона

Крепление по всей длине фона, позволяет избежать волнистости, которая возникает при креплении фона за две точки.
Данный зажим может использоваться также, как отвес для фона.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant V-07 (2003-07) – зажим предназначен для фиксации фотофона.
Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки. Длина зажима – 70 см.
Крепление по всей длине фона, позволяет избежать волнистости, которая возникает при креплении фона за две точки.
Данный зажим может использоваться также, как отвес для фона.
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Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.