Fotokvant FLH-07-ST винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма из нержавейки

Аналоги:
Fotokvant CAP-52-Sony - крышка для объектива диаметром 52 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из нержавейки. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
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Fotokvant CAP-52-Sony - крышка для объектива диаметром 52 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.
Переходник Falcon Eyes FLH-20HS для студийного оборудования.
Адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8–1/4 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес - 17 г.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Профессиональный тейп ярко-оранжевого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до 80°С. Ширина ленты 12 мм, длина 13,72 м
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".