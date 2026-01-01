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-5 %
Fotokvant FLH-07-ST винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма из нержавейки
Fotokvant FLH-07-ST винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма из нержавейки
Fotokvant FLH-07-ST винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма из нержавейки
Fotokvant FLH-07-ST винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма из нержавейки

Fotokvant FLH-07-ST винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма из нержавейки

Fotokvant
Артикул: DAN-8597

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из нержавейки. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

Описание

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