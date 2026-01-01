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-5 %
Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"
Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"
Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"
Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"

Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"

Fotokvant
Артикул: DAN-8604

Fotokvant FLH-05 – переходник - палец под стандартный диаметр 16 мм, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением мама 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой стороны.

Описание

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