Fotokvant FLH-05-BR переходник латунный 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8"

Аналоги:
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-05 – переходник - палец под стандартный диаметр 16 мм, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением мама 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой стороны.
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Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.
Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Fotokvant RCL-S18 струбцина с шаровой головой. Изготовлена из алюминия и стали. Шаровая голова с резьбой присоединения 1/4" может быть установлена на один 4-х винтов 1/4". Максимальный размер столешницы, на которую крепится струбцина 60 мм. Поверхность стола защищена резиновой прокладкой. Размеры (с присоединенной головой) 170х80х40 мм. Вес 307 гр.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED.
Быстрораскладной фотобокс размером 60x60x60 см со светодиодной подсветкой мощностью 40 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка.
Для создания сфокусированного светового потока с проекцией на фоне или объекте светотеневого рисунка, сформированного маской Gobo, цветовых или световых акцентов. Байонет Bowens (сменное кольцо), металлический корпус. Встроенная фокусировочная линза, ирисовая диафрагма. Маски Gobo, цветные фильтры, держатель в комплекте.
Отражатель Fotokvant RFB-7590 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см. Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 75х90 см.