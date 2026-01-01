Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный

Аналоги:
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Позволяет устанавливать на штативную резьбу студийные аксессуары - студийный моноблоки, COB-осветители и прочее.
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Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.
Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры. Изготовлен из нержавеющей стали. Резьма 3/8". Предназнаячен для крепления тяжелых видеокамер с внутренней резьбой 3/8 дюйма.
Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Aurora LP 1022 S/G - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - серебро-золото.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.