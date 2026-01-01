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-5 %
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный

Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный

Fotokvant
Артикул: DAN-8603

Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".

Позволяет устанавливать на штативную резьбу студийные аксессуары - студийный моноблоки, COB-осветители и прочее.

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Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 

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