Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный

Арт. DAN-1026

Aurora LP 1022 S/G - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - серебро-золото.

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см.

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.