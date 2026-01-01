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Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый

Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый

Fotokvant
Артикул: FTR-1296

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

Описание

Fotokvant BN-1621 White – лёгкий нетканый фон 1,6×2,1 м белый

Fotokvant BN-1621 White (артикул FTR-1296) – это лёгкий нетканый фон размером 1,6×2,1 метра в белом цвете. Фон намотан на плотную картонную трубу, что позволяет устанавливать его как на системы «ворота», так и на кронштейн. Благодаря небольшому весу (всего 0,9 кг) и компактным размерам, он идеально подходит для домашних студий и выездных съёмок.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, которая создаёт мягкий, рассеянный световой рисунок. Он не предназначен для ювелирной или макросъёмки, где требуется идеально гладкая поверхность, но отлично справляется с портретной съёмкой, интервью, стримами и другими задачами, где не нужна максимальная детализация фона. Белый цвет делает его универсальным выбором для большинства съёмочных задач.

Назначение и применение

  • Домашняя студия: компактный и лёгкий фон для небольших помещений.
  • Выездные съёмки: удобен для транспортировки благодаря малому весу.
  • Портретная съёмка: нейтральный белый фон для классических портретов.
  • Стримы и интервью: качественный фон для видеоконтента.

Ключевые особенности

  • Размер 1,6×2,1 м: компактный формат для портретов и небольших сюжетов.
  • Нетканый материал: лёгкий, дышащий, не бликует.
  • Белый цвет: универсальный фон для любых съёмочных задач.
  • Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
  • Вес 0,9 кг: лёгкий фон, удобный для транспортировки.
  • Совместимость: подходит для систем «ворота» и кронштейнов.

Технические характеристики

  • Тип: нетканый фон
  • Бренд: Fotokvant
  • Цвет: белый
  • Размер: 1,6 × 2,1 м
  • Фактура: мелкоячеистая
  • Вес: 0,9 кг
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Применение: домашняя студия, выездная съёмка, портреты, стримы

Рекомендации по использованию

  • Подсветка фона: для получения идеального белого цвета любой белый фон необходимо подсвечивать отдельными источниками света.
  • Установка: фон можно устанавливать на системы «ворота» (например, Fotokvant V-2122) или на кронштейн.
  • Хранение: храните фон в сухом месте, намотанным на трубу, чтобы избежать заломов.
  • Транспортировка: благодаря малому весу фон удобно брать с собой на выездные съёмки.

Преимущества нетканого фона

  • Лёгкость: вес 0,9 кг – идеально для выездных студий.
  • Компактность: маленький рулон легко помещается в сумку.
  • Универсальность: белый цвет подходит для большинства съёмочных задач.
  • Совместимость: подходит для систем «ворота» и кронштейнов.

Совместимость с системами крепления

Уход и хранение

  • Храните фон в сухом месте, намотанным на трубу.
  • Не допускайте перегибов материала – это может привести к появлению заломов.
  • При загрязнении нетканый материал можно очистить мягкой щёткой или слегка влажной губкой (без агрессивных химикатов).
  • Не стирайте в стиральной машине.

Комплектация

В стандартную поставку входит нетканый фон Fotokvant BN-1621 White на картонной трубе. Системы крепления, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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