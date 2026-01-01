Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый

Fotokvant BN-1621 White – лёгкий нетканый фон 1,6×2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White (артикул FTR-1296) – это лёгкий нетканый фон размером 1,6×2,1 метра в белом цвете. Фон намотан на плотную картонную трубу, что позволяет устанавливать его как на системы «ворота», так и на кронштейн. Благодаря небольшому весу (всего 0,9 кг) и компактным размерам, он идеально подходит для домашних студий и выездных съёмок.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, которая создаёт мягкий, рассеянный световой рисунок. Он не предназначен для ювелирной или макросъёмки, где требуется идеально гладкая поверхность, но отлично справляется с портретной съёмкой, интервью, стримами и другими задачами, где не нужна максимальная детализация фона. Белый цвет делает его универсальным выбором для большинства съёмочных задач.
Назначение и применение
- Домашняя студия: компактный и лёгкий фон для небольших помещений.
- Выездные съёмки: удобен для транспортировки благодаря малому весу.
- Портретная съёмка: нейтральный белый фон для классических портретов.
- Стримы и интервью: качественный фон для видеоконтента.
Ключевые особенности
- Размер 1,6×2,1 м: компактный формат для портретов и небольших сюжетов.
- Нетканый материал: лёгкий, дышащий, не бликует.
- Белый цвет: универсальный фон для любых съёмочных задач.
- Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
- Вес 0,9 кг: лёгкий фон, удобный для транспортировки.
- Совместимость: подходит для систем «ворота» и кронштейнов.
Технические характеристики
- Тип: нетканый фон
- Бренд: Fotokvant
- Цвет: белый
- Размер: 1,6 × 2,1 м
- Фактура: мелкоячеистая
- Вес: 0,9 кг
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Применение: домашняя студия, выездная съёмка, портреты, стримы
Рекомендации по использованию
- Подсветка фона: для получения идеального белого цвета любой белый фон необходимо подсвечивать отдельными источниками света.
- Установка: фон можно устанавливать на системы «ворота» (например, Fotokvant V-2122) или на кронштейн.
- Хранение: храните фон в сухом месте, намотанным на трубу, чтобы избежать заломов.
- Транспортировка: благодаря малому весу фон удобно брать с собой на выездные съёмки.
Преимущества нетканого фона
- Лёгкость: вес 0,9 кг – идеально для выездных студий.
- Компактность: маленький рулон легко помещается в сумку.
- Универсальность: белый цвет подходит для большинства съёмочных задач.
- Совместимость: подходит для систем «ворота» и кронштейнов.
Совместимость с системами крепления
- Ворота для лёгких фонов: Fotokvant V-2122 (2.1×2.2 м).
- Кронштейны и держатели:стандартные системы для рулонных фонов.
- Отвесы: Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE отвес для фона магнитный 30 см черно-белый
Уход и хранение
- Храните фон в сухом месте, намотанным на трубу.
- Не допускайте перегибов материала – это может привести к появлению заломов.
- При загрязнении нетканый материал можно очистить мягкой щёткой или слегка влажной губкой (без агрессивных химикатов).
- Не стирайте в стиральной машине.