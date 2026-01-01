Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый

Описание

Fotokvant BN-1621 White – лёгкий нетканый фон 1,6×2,1 м белый

Fotokvant BN-1621 White (артикул FTR-1296) – это лёгкий нетканый фон размером 1,6×2,1 метра в белом цвете. Фон намотан на плотную картонную трубу, что позволяет устанавливать его как на системы «ворота», так и на кронштейн. Благодаря небольшому весу (всего 0,9 кг) и компактным размерам, он идеально подходит для домашних студий и выездных съёмок.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, которая создаёт мягкий, рассеянный световой рисунок. Он не предназначен для ювелирной или макросъёмки, где требуется идеально гладкая поверхность, но отлично справляется с портретной съёмкой, интервью, стримами и другими задачами, где не нужна максимальная детализация фона. Белый цвет делает его универсальным выбором для большинства съёмочных задач.

Назначение и применение

Домашняя студия: компактный и лёгкий фон для небольших помещений.

компактный и лёгкий фон для небольших помещений. Выездные съёмки: удобен для транспортировки благодаря малому весу.

удобен для транспортировки благодаря малому весу. Портретная съёмка: нейтральный белый фон для классических портретов.

нейтральный белый фон для классических портретов. Стримы и интервью: качественный фон для видеоконтента.

Ключевые особенности

Размер 1,6×2,1 м: компактный формат для портретов и небольших сюжетов.

компактный формат для портретов и небольших сюжетов. Нетканый материал: лёгкий, дышащий, не бликует.

лёгкий, дышащий, не бликует. Белый цвет: универсальный фон для любых съёмочных задач.

универсальный фон для любых съёмочных задач. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений. Вес 0,9 кг: лёгкий фон, удобный для транспортировки.

лёгкий фон, удобный для транспортировки. Совместимость: подходит для систем «ворота» и кронштейнов.

Технические характеристики

Тип: нетканый фон

нетканый фон Бренд: Fotokvant

Fotokvant Цвет: белый

белый Размер: 1,6 × 2,1 м

1,6 × 2,1 м Фактура: мелкоячеистая

мелкоячеистая Вес: 0,9 кг

0,9 кг Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Применение: домашняя студия, выездная съёмка, портреты, стримы

Рекомендации по использованию

Подсветка фона: для получения идеального белого цвета любой белый фон необходимо подсвечивать отдельными источниками света.

для получения идеального белого цвета любой белый фон необходимо подсвечивать отдельными источниками света. Установка: фон можно устанавливать на системы «ворота» (например, Fotokvant V-2122) или на кронштейн.

фон можно устанавливать на системы «ворота» (например, Fotokvant V-2122) или на кронштейн. Хранение: храните фон в сухом месте, намотанным на трубу, чтобы избежать заломов.

храните фон в сухом месте, намотанным на трубу, чтобы избежать заломов. Транспортировка: благодаря малому весу фон удобно брать с собой на выездные съёмки.

Преимущества нетканого фона

Лёгкость: вес 0,9 кг – идеально для выездных студий.

вес 0,9 кг – идеально для выездных студий. Компактность: маленький рулон легко помещается в сумку.

маленький рулон легко помещается в сумку. Универсальность: белый цвет подходит для большинства съёмочных задач.

белый цвет подходит для большинства съёмочных задач. Совместимость: подходит для систем «ворота» и кронштейнов.

Совместимость с системами крепления

Уход и хранение