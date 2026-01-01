Vibrantone VBRT2116 Red 16 фон бумажный 2,1x6м цвет красный

Описание

Vibrantone VBRT2116 Red 16 – бумажный фон красный 2.1×6 м

Vibrantone VBRT2116 Red 16 (артикул DAN-5748) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.1×6 метров в насыщенном и выразительном красном цвете. Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Красный фон – это классический выбор для драматичных, акцентных и запоминающихся кадров. Он идеально подходит для fashion-съёмок, рекламных проектов, портретов в стиле «вамп» и любых сюжетов, где требуется мощный цветовой акцент. Бумага поставляется на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Назначение и применение

Портретная съёмка: яркий, драматичный фон для выразительных портретов.

яркий, драматичный фон для выразительных портретов. Fashion и реклама: красный фон создаёт мощный визуальный акцент.

красный фон создаёт мощный визуальный акцент. Предметная съёмка: насыщенный фон для товаров и аксессуаров.

насыщенный фон для товаров и аксессуаров. Студийная работа: профессиональный фон для фото- и видеосъёмки.

Ключевые особенности

Размер 2.1×6 м: удобная длина для многократного использования.

удобная длина для многократного использования. Насыщенный красный цвет: мощный визуальный акцент для выразительных кадров.

мощный визуальный акцент для выразительных кадров. Небликующая поверхность: минимум бликов и отражений.

минимум бликов и отражений. Мелкая текстура: ровный световой рисунок.

ровный световой рисунок. Картонная труба в комплекте: удобное хранение и защита.

удобное хранение и защита. Высокое качество бумаги: плотная, не просвечивает.

Технические характеристики

Тип: бумажный студийный фон

бумажный студийный фон Бренд: Vibrantone

Vibrantone Цвет: Red 16 (красный)

Red 16 (красный) Размер: 2.1 × 6 м

2.1 × 6 м Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Поверхность: небликующая, с мелкой текстурой

небликующая, с мелкой текстурой Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с аксессуарами

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении. Установка: зафиксируйте фон в держателе и разверните нужную длину.

зафиксируйте фон в держателе и разверните нужную длину. Обрезка: используйте нож для ровной обрезки загрязнённых участков.

используйте нож для ровной обрезки загрязнённых участков. Чистота: работайте в чистом помещении, чтобы избежать загрязнения.

Уход и хранение