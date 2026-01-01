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-10 %
Vibrantone VBRT2116 Red 16 фон бумажный 2,1x6м цвет красный
Vibrantone VBRT2116 Red 16 фон бумажный 2,1x6м цвет красный
Vibrantone VBRT2116 Red 16 фон бумажный 2,1x6м цвет красный

Vibrantone VBRT2116 Red 16 фон бумажный 2,1x6м цвет красный

Vibrantone
Артикул: DAN-5748

Фон бумажный Vibrantone VBRT2116 Red 16, размер - 2,1x6 м, цвет - красный. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


Описание

Vibrantone VBRT2116 Red 16 – бумажный фон красный 2.1×6 м

Vibrantone VBRT2116 Red 16 (артикул DAN-5748) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.1×6 метров в насыщенном и выразительном красном цвете. Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Красный фон – это классический выбор для драматичных, акцентных и запоминающихся кадров. Он идеально подходит для fashion-съёмок, рекламных проектов, портретов в стиле «вамп» и любых сюжетов, где требуется мощный цветовой акцент. Бумага поставляется на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: яркий, драматичный фон для выразительных портретов.
  • Fashion и реклама: красный фон создаёт мощный визуальный акцент.
  • Предметная съёмка: насыщенный фон для товаров и аксессуаров.
  • Студийная работа: профессиональный фон для фото- и видеосъёмки.

Ключевые особенности

  • Размер 2.1×6 м: удобная длина для многократного использования.
  • Насыщенный красный цвет: мощный визуальный акцент для выразительных кадров.
  • Небликующая поверхность: минимум бликов и отражений.
  • Мелкая текстура: ровный световой рисунок.
  • Картонная труба в комплекте: удобное хранение и защита.
  • Высокое качество бумаги: плотная, не просвечивает.

Технические характеристики

  • Тип: бумажный студийный фон
  • Бренд: Vibrantone
  • Цвет: Red 16 (красный)
  • Размер: 2.1 × 6 м
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Поверхность: небликующая, с мелкой текстурой
  • Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с аксессуарами

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении.
  • Установка: зафиксируйте фон в держателе и разверните нужную длину.
  • Обрезка: используйте нож для ровной обрезки загрязнённых участков.
  • Чистота: работайте в чистом помещении, чтобы избежать загрязнения.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги.
  • При загрязнении замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Комплектация

В стандартную поставку входит рулон бумажного фона Vibrantone VBRT2116 Red 16 на картонной трубе.

Системы крепления, нож для резки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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