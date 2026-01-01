Vibrantone VBRT2116 Red 16 фон бумажный 2,1x6м цвет красный

Vibrantone VBRT2116 Red 16 – бумажный фон красный 2.1×6 м
Vibrantone VBRT2116 Red 16 (артикул DAN-5748) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.1×6 метров в насыщенном и выразительном красном цвете. Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.
Красный фон – это классический выбор для драматичных, акцентных и запоминающихся кадров. Он идеально подходит для fashion-съёмок, рекламных проектов, портретов в стиле «вамп» и любых сюжетов, где требуется мощный цветовой акцент. Бумага поставляется на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: яркий, драматичный фон для выразительных портретов.
- Fashion и реклама: красный фон создаёт мощный визуальный акцент.
- Предметная съёмка: насыщенный фон для товаров и аксессуаров.
- Студийная работа: профессиональный фон для фото- и видеосъёмки.
Ключевые особенности
- Размер 2.1×6 м: удобная длина для многократного использования.
- Насыщенный красный цвет: мощный визуальный акцент для выразительных кадров.
- Небликующая поверхность: минимум бликов и отражений.
- Мелкая текстура: ровный световой рисунок.
- Картонная труба в комплекте: удобное хранение и защита.
- Высокое качество бумаги: плотная, не просвечивает.
Технические характеристики
- Тип: бумажный студийный фон
- Бренд: Vibrantone
- Цвет: Red 16 (красный)
- Размер: 2.1 × 6 м
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Поверхность: небликующая, с мелкой текстурой
- Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Совместимость с аксессуарами
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например:
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой: Fotokvant RAC-BR KIT, Fotokvant B-3W.
- Для фиксации бумаги: прищепки-клипсы Fotokvant CL-P100 (пластиковые) или Fotokvant CL-C35 (металлические).
- Для обрезки бумаги: нож Fotokvant BGK-01.
- Для ровной бумаги: Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE отвес для фона магнитный 10 см черно-белый
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении.
- Установка: зафиксируйте фон в держателе и разверните нужную длину.
- Обрезка: используйте нож для ровной обрезки загрязнённых участков.
- Чистота: работайте в чистом помещении, чтобы избежать загрязнения.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги.
- При загрязнении замените отрезанный участок (бумага одноразовая).