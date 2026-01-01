images
Vibrantone VBRT2120 Mid Brown 20 фон бумажный 2,1x6м цвет коричневый

Vibrantone VBRT2120 Mid Brown 20 фон бумажный 2,1x6м цвет коричневый

Vibrantone
Артикул: DAN-5751

Фон бумажный Vibrantone VBRT2120 Mid Brown 20, размер - 2,1x6 м, цвет - коричневый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Для установки фотофона рекомендуются следующие системы:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Арт. DAN-5750
Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x6м цвет латте
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2119 Milk Coffee 19, размер - 2,1x6 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный
Арт. DAN-5755
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2126 Sky 26, размер - 2,1x6 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Арт. DAN-5745
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Арт. FTR-1315
Fotokvant BN-2150 Cherry нетканый фон 2,1х5,0 м вишневый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06 фон бумажный 2,1x6м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06 фон бумажный 2,1x6м цвет темно-серый
Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06 фон бумажный 2,1x6м цвет темно-серый
Арт. DAN-5743
Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06 фон бумажный 2,1x6м цвет темно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06, размер - 2,1x6 м, цвет - темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

3 120 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5752
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2121 Pink 21, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 110 см
Арт. NVF-5797
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 110 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 110 см.

1 403 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Хельмут Ньютон – легендарный жрец эротической светописи (18+)
Хельмут Ньютон – легендарный жрец эротической светописи (18+)
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.