Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м

Описание

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D3-50 для фона (3 м)

Fotokvant BGA-D3-50 — это прочная дюралевая труба длиной 3 метра и 50 мм диаметром, предназначенная для профессиональной работы с фонами в фотостудии. Она используется в качестве жесткой основы для картонных рулонов бумажных фонов, предотвращая их провисание и образование складок, а также для установки намотки тканевых фонов с возможностью установки их на системы типа B-3W

Основные характеристики

Длина трубы: 3 м.

3 м. Внешний диаметр: 50 мм

50 мм Внутренний диаметр: 47 мм.

47 мм. Материал: Дюралюминий (алюминиевый сплав)

Для чего используется

Эта труба выполняет две ключевые функции: