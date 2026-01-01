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Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м

Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м

Fotokvant
Артикул: FTR-1531

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

Описание

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D3-50 для фона (3 м)

Fotokvant BGA-D3-50 — это прочная дюралевая труба длиной 3 метра и 50 мм диаметром, предназначенная для профессиональной работы с фонами в фотостудии. Она используется в качестве жесткой основы для картонных рулонов бумажных фонов, предотвращая их провисание и образование складок, а также для установки намотки тканевых фонов с возможностью установки их на системы типа B-3W

Основные характеристики

  • Длина трубы: 3 м.
  • Внешний диаметр: 50 мм
  • Внутренний диаметр: 47 мм.
  • Материал: Дюралюминий (алюминиевый сплав)

Для чего используется

Эта труба выполняет две ключевые функции:

  • Армирование бумажных фонов: Она вставляется внутрь картонной трубы рулонного бумажного фона, предотвращая его изгибание и провисание под собственным весом. Это особенно важно для широких фонов (до 3 метров) и длинных (более 11 метров)
  • Основа для тканевых фонов: Труба служит жесткой перекладиной для намотки и хранения тканевых фонов, которые поставляются без рулона. Это позволяет использовать их совместно с системами подвеса, предназначенными для рулонных фонов.

Комплектация

  • Труба дюралевая Fotokvant BGA-D3-50 (3 м) — 1 шт.

Внимание: В комплект не входят подъемники фона и сами фоны.

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