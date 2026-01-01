Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D3-50 для фона (3 м)
Fotokvant BGA-D3-50 — это прочная дюралевая труба длиной 3 метра и 50 мм диаметром, предназначенная для профессиональной работы с фонами в фотостудии. Она используется в качестве жесткой основы для картонных рулонов бумажных фонов, предотвращая их провисание и образование складок, а также для установки намотки тканевых фонов с возможностью установки их на системы типа B-3W
Основные характеристики
- Длина трубы: 3 м.
- Внешний диаметр: 50 мм
- Внутренний диаметр: 47 мм.
- Материал: Дюралюминий (алюминиевый сплав)
Для чего используется
Эта труба выполняет две ключевые функции:
- Армирование бумажных фонов: Она вставляется внутрь картонной трубы рулонного бумажного фона, предотвращая его изгибание и провисание под собственным весом. Это особенно важно для широких фонов (до 3 метров) и длинных (более 11 метров)
- Основа для тканевых фонов: Труба служит жесткой перекладиной для намотки и хранения тканевых фонов, которые поставляются без рулона. Это позволяет использовать их совместно с системами подвеса, предназначенными для рулонных фонов.