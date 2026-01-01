images
-10 %
Vibrantone VBRT2210 Black 10 фон бумажный 2,1x11м цвет черный

Vibrantone VBRT2210 Black 10 фон бумажный 2,1x11м цвет черный

Vibrantone
Артикул: DAN-5757

Фон бумажный Vibrantone VBRT2210 Black 10, размер - 2,1x11 м, цвет - черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5768
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2221 Pink 21, размер - 2,1x11 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1114 Yellow 14 фон бумажный 1,35x6м цвет желтый
Арт. DAN-5779
Vibrantone VBRT1114 Yellow 14 фон бумажный 1,35x6м цвет желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1114 Yellow 14, размер - 1,35x6 м, цвет - желтый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-10 %1 680 ₽
1 510 ₽
В корзину
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Арт. DAN-1544
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.


49 400 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2118 Cream 18 фон бумажный 2,1x6м цвет кремовый
Арт. DAN-5749
Vibrantone VBRT2118 Cream 18 фон бумажный 2,1x6м цвет кремовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2118 Cream 18, размер - 2,1x6 м, цвет - кремовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Арт. NVF-3096
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 19 ч

Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

-5 %250 ₽
230 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Арт. DAN-5764
Vibrantone VBRT2216 Red 16 фон бумажный 2,1x11м цвет красный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2216 Red 16, размер - 2,1x11 м, цвет - красный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


4 400 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.