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Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый

Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый

Vibrantone
Артикул: DAN-5745

Фон бумажный Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Для установки фотофона рекомендуются следующие системы:

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