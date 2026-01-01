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Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м

Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м

Fotokvant
Артикул: DAN-9075

Fotokvant V-2122B - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной трехсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

Описание

Ворота упакованы в коробку.

Сумка для хранения и транспортировки в комплекте.

Вес - 2,3 кг.

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