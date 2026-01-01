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-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м

Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м

Fotokvant
Артикул: DAN-7792

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

Описание

Fotokvant V-2122 – компактные ворота для легких фонов 2,1×2,2 м

Fotokvant V-2122 (артикул DAN-7792) – это легкая и компактная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для работы с легкими тканевыми, бумажными и неткаными фонами. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 2,1 метра и двухсекционной перекладины шириной до 2,2 метра.

Система разработана в первую очередь для выездных студий и фотографов, работающих на локациях. В сложенном состоянии ворота занимают минимум места и удобны для транспортировки. Вес всей конструкции составляет всего 2.1 кг, что делает её идеальным выбором для мобильной съёмки.

Назначение и применение

  • Установка легких фонов: для тканевых, бумажных и нетканых фонов шириной до 2.2 м.
  • Выездные съёмки: компактная и легкая конструкция для работы на локациях.
  • Студийная работа: для быстрой установки фонов в небольших студиях.
  • Работа с портативными фонами: для фотографов, которым важна мобильность.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота стоек – 2.1 м: подходит для съемки в полный рост.
  • Максимальная ширина фона – 2.2 м: для стандартных легких фонов.
  • Двухсекционная перекладина: быстрая сборка и разборка.
  • Легкий вес – 2.1 кг: удобно носить с собой.
  • Компактное хранение: занимает минимум места в сложенном виде.
  • Простота сборки: не требует специальных инструментов.

Технические характеристики

  • Тип: система установки фонов (ворота)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: V-2122
  • Максимальная высота стоек: 2.1 м
  • Максимальная ширина фона: 2.2 м
  • Количество секций перекладины: 2
  • Вес системы: 2.1 кг
  • Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина
  • Рекомендуемые фоны: легкие тканевые, бумажные, нетканые

Как использовать систему «ворота»

  1. Сборка: соедините секции перекладины в цельную трубу.
  2. Установка стоек: разложите стойки на необходимую высоту (до 2.1 м).
  3. Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках.
  4. Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью клипс или зажимов.
  5. Разборка: после съёмки разберите систему для компактного хранения.

Рекомендации по выбору

  • Для легких фонов: используйте V-2122 – она легкая и портативная.
  • Для тяжелых бумажных фонов (2.72×11 м): рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия).

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните систему в сухом месте, в сложенном виде.
  • Периодически проверяйте надёжность соединений секций перекладины.
  • Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
  • Не превышайте рекомендованные нагрузки – используйте систему только для легких фонов.

Комплектация

  • Стойки - 2 шт.
  • Перекладина из 3 колен

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