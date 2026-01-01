Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м

Описание

Fotokvant V-2122 – компактные ворота для легких фонов 2,1×2,2 м

Fotokvant V-2122 (артикул DAN-7792) – это легкая и компактная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для работы с легкими тканевыми, бумажными и неткаными фонами. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 2,1 метра и двухсекционной перекладины шириной до 2,2 метра.

Система разработана в первую очередь для выездных студий и фотографов, работающих на локациях. В сложенном состоянии ворота занимают минимум места и удобны для транспортировки. Вес всей конструкции составляет всего 2.1 кг, что делает её идеальным выбором для мобильной съёмки.

Назначение и применение

Установка легких фонов: для тканевых, бумажных и нетканых фонов шириной до 2.2 м.

для тканевых, бумажных и нетканых фонов шириной до 2.2 м. Выездные съёмки: компактная и легкая конструкция для работы на локациях.

компактная и легкая конструкция для работы на локациях. Студийная работа: для быстрой установки фонов в небольших студиях.

для быстрой установки фонов в небольших студиях. Работа с портативными фонами: для фотографов, которым важна мобильность.

Ключевые особенности

Максимальная высота стоек – 2.1 м: подходит для съемки в полный рост.

подходит для съемки в полный рост. Максимальная ширина фона – 2.2 м: для стандартных легких фонов.

для стандартных легких фонов. Двухсекционная перекладина: быстрая сборка и разборка.

быстрая сборка и разборка. Легкий вес – 2.1 кг: удобно носить с собой.

удобно носить с собой. Компактное хранение: занимает минимум места в сложенном виде.

занимает минимум места в сложенном виде. Простота сборки: не требует специальных инструментов.

Технические характеристики

Тип: система установки фонов (ворота)

система установки фонов (ворота) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: V-2122

V-2122 Максимальная высота стоек: 2.1 м

2.1 м Максимальная ширина фона: 2.2 м

2.2 м Количество секций перекладины: 2

2 Вес системы: 2.1 кг

2.1 кг Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина

2 стойки, 1 перекладина Рекомендуемые фоны: легкие тканевые, бумажные, нетканые

Как использовать систему «ворота»

Сборка: соедините секции перекладины в цельную трубу. Установка стоек: разложите стойки на необходимую высоту (до 2.1 м). Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках. Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью клипс или зажимов. Разборка: после съёмки разберите систему для компактного хранения.

Рекомендации по выбору

Для легких фонов: используйте V-2122 – она легкая и портативная.

используйте V-2122 – она легкая и портативная. Для тяжелых бумажных фонов (2.72×11 м): рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия).

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение