Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м

Fotokvant V-2122 – компактные ворота для легких фонов 2,1×2,2 м
Fotokvant V-2122 (артикул DAN-7792) – это легкая и компактная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для работы с легкими тканевыми, бумажными и неткаными фонами. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 2,1 метра и двухсекционной перекладины шириной до 2,2 метра.
Система разработана в первую очередь для выездных студий и фотографов, работающих на локациях. В сложенном состоянии ворота занимают минимум места и удобны для транспортировки. Вес всей конструкции составляет всего 2.1 кг, что делает её идеальным выбором для мобильной съёмки.
Назначение и применение
- Установка легких фонов: для тканевых, бумажных и нетканых фонов шириной до 2.2 м.
- Выездные съёмки: компактная и легкая конструкция для работы на локациях.
- Студийная работа: для быстрой установки фонов в небольших студиях.
- Работа с портативными фонами: для фотографов, которым важна мобильность.
Ключевые особенности
- Максимальная высота стоек – 2.1 м: подходит для съемки в полный рост.
- Максимальная ширина фона – 2.2 м: для стандартных легких фонов.
- Двухсекционная перекладина: быстрая сборка и разборка.
- Легкий вес – 2.1 кг: удобно носить с собой.
- Компактное хранение: занимает минимум места в сложенном виде.
- Простота сборки: не требует специальных инструментов.
Технические характеристики
- Тип: система установки фонов (ворота)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: V-2122
- Максимальная высота стоек: 2.1 м
- Максимальная ширина фона: 2.2 м
- Количество секций перекладины: 2
- Вес системы: 2.1 кг
- Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина
- Рекомендуемые фоны: легкие тканевые, бумажные, нетканые
Как использовать систему «ворота»
- Сборка: соедините секции перекладины в цельную трубу.
- Установка стоек: разложите стойки на необходимую высоту (до 2.1 м).
- Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках.
- Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью клипс или зажимов.
- Разборка: после съёмки разберите систему для компактного хранения.
Рекомендации по выбору
- Для легких фонов: используйте V-2122 – она легкая и портативная.
- Для тяжелых бумажных фонов (2.72×11 м): рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия).
Совместимость с аксессуарами
- Клипсы для фонов: Fotokvant CL-C35 и другие зажимы.
- Сумка для переноски: приобретается отдельно для удобной транспортировки.
- Фоны: Данная система предназначена для фонов шириной 2,1 м, нетканых фонов шириной 1,6 и бумажных 1,35 м.
Уход и хранение
- Храните систему в сухом месте, в сложенном виде.
- Периодически проверяйте надёжность соединений секций перекладины.
- Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
- Не превышайте рекомендованные нагрузки – используйте систему только для легких фонов.