Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый

Арт. DAN-3578

Ворота Fotokvant V-3030L для тяжелого фотофона, размер - 3х3 м. Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина составная, из четырех секций, имеется возможность компоновки из двух, трех и всех четырех частей. Максимальная высота стоек - 3 м. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски.