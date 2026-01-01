E-IMAGE EISBP1017 Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м

Артикул: MTG-0847

E-IMAGE Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.

Ширина 2,72 м, длина 10 метров.

Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.

Минимальная текстурированность поверхности бумаги