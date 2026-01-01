E-IMAGE EISBP1017 Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м

Характеристики:
- Цвет - розовый (17 Carnation pink)
- Плотность бумаги - 160 г/кв.м
- Размер фона - 2,72 х 10 м,
- Внутренний диаметр тубы - 48 мм
- Вес - 4,75 кг
- Габариты упаковки 275 х 9 х 8,5 см
- Вес брутто - 5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant BGP-2711-41 Marine Blue фон бумажный 2.72х11 м морская синь.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-41 размером 2,72х11 м цвет - морская синь. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-04 фон бумажный 2.72х11 м серый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Fotokvant BGP-2711-44 Black — профессиональный черный бумажный фон для студии
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона 6 кг.
Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.