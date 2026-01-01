Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией

Характеристики:
- Амортизация: воздушная
- Высота максимальная 260 см
- Максимальная нагрузка 5 кг
- Минимальная высота 98 см
- Длина в сложенном виде 100 см
- Диаметр секций: 35-30-25 мм
- Тип зажимов: поворотный замок
- Материал: нейлон \ сталь
- Вес 1.4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 2,6 м. Максимальная нагрузка 5 кг.
Характеристики:
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Fotokvant BGP-2711-20 фон бумажный 2.72х11 м кофейный коричневый Coco Brown.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-44 Black — профессиональный черный бумажный фон для студии
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Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Зажим Е для зонта с холодным башмаком - предназначен для установки зонта и вспышки с креплением «башмак» на стандартные стойки для осветителей.
Светодиодный осветитель содержит 360 светодиодов. Цветовая температура 3000К-6000K, мощность 40 Вт, CRI ≥90, регулировка мощности 5%-100%, 4 встроенных спецэффектов. Основание осветителя можно наклонять и поворачивать на 360°. В комплекте пульт для дистанционного управления.