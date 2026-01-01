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Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией
Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией

Raylab LS260CA стойка 2,6м с воздушной амортизацией

Raylab
Артикул: OLE-2560

Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами.  Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 2,6 м. Максимальная нагрузка 5 кг. 

Описание

Характеристики:

  • Амортизация: воздушная
  • Высота максимальная 260 см
  • Максимальная нагрузка 5 кг
  • Минимальная высота 98 см
  • Длина в сложенном виде 100 см
  • Диаметр секций: 35-30-25 мм
  • Тип зажимов: поворотный замок
  • Материал: нейлон \ сталь
  • Вес 1.4 кг

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