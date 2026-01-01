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-5 %
Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый

Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый

Raylab
Артикул: DAN-7568

Фон бумажный Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

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