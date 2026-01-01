FST 1034 THUNDER GREY фон бумажный серый 2,72х11 м

Артикул: DAN-8461

Фон бумажный FST 1034 THUNDER GREY, размер - 2,72х11 м, цвет - серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м.