images
images
images
images
images
Savage (62-12) Purple фон бумажный 2,7x11 м фиолетовый
Savage (62-12) Purple фон бумажный 2,7x11 м фиолетовый
Savage (62-12) Purple фон бумажный 2,7x11 м фиолетовый
Savage (62-12) Purple фон бумажный 2,7x11 м фиолетовый
Savage (62-12) Purple фон бумажный 2,7x11 м фиолетовый

Savage (62-12) Purple фон бумажный 2,7x11 м фиолетовый

Savage
Артикул: FTR-735

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона - 160 г/м2.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Вес фона на рулон в упаковке - 6 кг.

Производство - США.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Арт. FTR-759
Savage (37-12) Tulip фон бумажный 2,7x11 м дикий тюльпан
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

9 790 ₽
В корзину
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Арт. FTR-763
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (58-12) Studio Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Арт. DAN-6051
Savage (34-12) Olive Green фон бумажный 2,7x11 м оливковый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (34-12) Olive Green оливковый, размер - 2,7x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м. Плотность фона - 160 г/м2.

9 790 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Амира Фриц
Амира Фриц
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера