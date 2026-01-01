Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов

Описание

Fotokvant B-4W – профессиональная система подъема и хранения для 4 бумажных фонов

Fotokvant B-4W – это надежная система для монтажа, подъема и компактного хранения до четырех рулонов бумажных фонов одновременно. Она разработана для профессиональных фото- и видеостудий, где требуется быстрый доступ к разным фонам и экономия пространства. Система крепится к стене или потолку и позволяет аккуратно разматывать и скручивать рулоны, защищая бумагу от повреждений и загрязнений.

Ключевая особенность модели B-4W – специальные винты на держателях (гантелях), которые позволяют регулировать силу скольжения. Это дает возможность настроить оптимальное натяжение для каждого рулона, предотвращая его самопроизвольное разматывание и обеспечивая плавный ход при использовании.

Назначение и применение

Студийная фотография и видеосъемка: организация рабочего пространства с быстрой сменой фонов.

организация рабочего пространства с быстрой сменой фонов. Предметная и портретная съемка: удобное хранение и использование рулонов разных цветов.

удобное хранение и использование рулонов разных цветов. Образовательные и тренинговые центры: оснащение фотоклассов и студий.

Ключевые особенности

Вместимость до 4 рулонов: компактное хранение и быстрая смена фонов.

компактное хранение и быстрая смена фонов. Регулируемое натяжение: специальные винты на гантелях для настройки плавности хода и предотвращения самораскрутки.

специальные винты на гантелях для настройки плавности хода и предотвращения самораскрутки. Надежное крепление: система монтируется на стену или потолок с помощью двух кронштейнов.

система монтируется на стену или потолок с помощью двух кронштейнов. Комплектная поставка: включает все необходимые элементы для установки: кронштейны, гантели, цепи и грузики.

включает все необходимые элементы для установки: кронштейны, гантели, цепи и грузики. Прочная конструкция: рассчитана на значительный вес (более 30 кг с четырьмя фонами).

Технические характеристики

Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: B-4W

B-4W Количество фонов: до 4 рулонов

до 4 рулонов Тип монтажа: настенный или потолочный

настенный или потолочный Регулировка натяжения: есть (винты на гантелях)

есть (винты на гантелях) Материал кронштейнов: металл

металл Комплектация: кронштейны (2 шт.), держатели-гантели (8 шт.), цепи (4 шт.), грузики (4 шт.)

Инструкция по установке и использованию

Подготовка места: Определите место установки на стене или потолке. Учтите, что система с четырьмя фонами весит более 30 кг, поэтому требуется надежное крепление (закладные, анкерные болты). Рекомендуется привлечь профессионального мастера. Установка кронштейнов: Закрепите два кронштейна на расстоянии, равном ширине тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Монтаж держателей: Вставьте пластмассовые крепежи-распорки (входят в комплект) в специальные пазы кронштейнов, а затем установите их в тубус бумажного фона. Настройка натяжения: С помощью винтов на гантелях отрегулируйте силу скольжения для каждого рулона, чтобы фон не разматывался самопроизвольно и ход был плавным. Использование: Для смены фона просто потяните за нужный рулон. Бумага будет плавно разматываться. Для скручивания используйте цепи и грузики, входящие в комплект.

Важные предупреждения

Система B-4W, с установленными четырьмя бумажными фонами, весит более 30 кг.

Перед установкой убедитесь, что стена или потолок выдержат такую нагрузку. При необходимости усильте конструкцию закладными.

Для безопасного монтажа рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.

Уход и обслуживание