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Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов

Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов

Fotokvant
Артикул: NVF-9340

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

Описание

Fotokvant B-4W – профессиональная система подъема и хранения для 4 бумажных фонов

Fotokvant B-4W – это надежная система для монтажа, подъема и компактного хранения до четырех рулонов бумажных фонов одновременно. Она разработана для профессиональных фото- и видеостудий, где требуется быстрый доступ к разным фонам и экономия пространства. Система крепится к стене или потолку и позволяет аккуратно разматывать и скручивать рулоны, защищая бумагу от повреждений и загрязнений.

Ключевая особенность модели B-4W – специальные винты на держателях (гантелях), которые позволяют регулировать силу скольжения. Это дает возможность настроить оптимальное натяжение для каждого рулона, предотвращая его самопроизвольное разматывание и обеспечивая плавный ход при использовании.

Назначение и применение

  • Студийная фотография и видеосъемка: организация рабочего пространства с быстрой сменой фонов.
  • Предметная и портретная съемка: удобное хранение и использование рулонов разных цветов.
  • Образовательные и тренинговые центры: оснащение фотоклассов и студий.

Ключевые особенности

  • Вместимость до 4 рулонов: компактное хранение и быстрая смена фонов.
  • Регулируемое натяжение: специальные винты на гантелях для настройки плавности хода и предотвращения самораскрутки.
  • Надежное крепление: система монтируется на стену или потолок с помощью двух кронштейнов.
  • Комплектная поставка: включает все необходимые элементы для установки: кронштейны, гантели, цепи и грузики.
  • Прочная конструкция: рассчитана на значительный вес (более 30 кг с четырьмя фонами).

Технические характеристики

  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: B-4W
  • Количество фонов: до 4 рулонов
  • Тип монтажа: настенный или потолочный
  • Регулировка натяжения: есть (винты на гантелях)
  • Материал кронштейнов: металл
  • Комплектация: кронштейны (2 шт.), держатели-гантели (8 шт.), цепи (4 шт.), грузики (4 шт.)

Инструкция по установке и использованию

  1. Подготовка места: Определите место установки на стене или потолке. Учтите, что система с четырьмя фонами весит более 30 кг, поэтому требуется надежное крепление (закладные, анкерные болты). Рекомендуется привлечь профессионального мастера.
  2. Установка кронштейнов: Закрепите два кронштейна на расстоянии, равном ширине тубуса бумажного фона плюс 7–10 см.
  3. Монтаж держателей: Вставьте пластмассовые крепежи-распорки (входят в комплект) в специальные пазы кронштейнов, а затем установите их в тубус бумажного фона.
  4. Настройка натяжения: С помощью винтов на гантелях отрегулируйте силу скольжения для каждого рулона, чтобы фон не разматывался самопроизвольно и ход был плавным.
  5. Использование: Для смены фона просто потяните за нужный рулон. Бумага будет плавно разматываться. Для скручивания используйте цепи и грузики, входящие в комплект.

Важные предупреждения

  • Система B-4W, с установленными четырьмя бумажными фонами, весит более 30 кг.
  • Перед установкой убедитесь, что стена или потолок выдержат такую нагрузку. При необходимости усильте конструкцию закладными.
  • Для безопасного монтажа рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.

Уход и обслуживание

  • Регулярно проверяйте надежность крепления кронштейнов к стене/потолку.
  • Периодически очищайте механизмы от пыли и загрязнений.
  • При необходимости смазывайте подвижные соединения для обеспечения плавного хода.

Комплектация

  • Кронштейны для крепления к стене/потолку – 2 шт.
  • Держатели (гантели) для рулонов – 8 шт.
  • Цепи – 4 шт.
  • Грузики – 4 шт.

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