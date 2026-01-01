Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов

Fotokvant B-4W – профессиональная система подъема и хранения для 4 бумажных фонов
Fotokvant B-4W – это надежная система для монтажа, подъема и компактного хранения до четырех рулонов бумажных фонов одновременно. Она разработана для профессиональных фото- и видеостудий, где требуется быстрый доступ к разным фонам и экономия пространства. Система крепится к стене или потолку и позволяет аккуратно разматывать и скручивать рулоны, защищая бумагу от повреждений и загрязнений.
Ключевая особенность модели B-4W – специальные винты на держателях (гантелях), которые позволяют регулировать силу скольжения. Это дает возможность настроить оптимальное натяжение для каждого рулона, предотвращая его самопроизвольное разматывание и обеспечивая плавный ход при использовании.
Назначение и применение
- Студийная фотография и видеосъемка: организация рабочего пространства с быстрой сменой фонов.
- Предметная и портретная съемка: удобное хранение и использование рулонов разных цветов.
- Образовательные и тренинговые центры: оснащение фотоклассов и студий.
Ключевые особенности
- Вместимость до 4 рулонов: компактное хранение и быстрая смена фонов.
- Регулируемое натяжение: специальные винты на гантелях для настройки плавности хода и предотвращения самораскрутки.
- Надежное крепление: система монтируется на стену или потолок с помощью двух кронштейнов.
- Комплектная поставка: включает все необходимые элементы для установки: кронштейны, гантели, цепи и грузики.
- Прочная конструкция: рассчитана на значительный вес (более 30 кг с четырьмя фонами).
Технические характеристики
- Бренд: Fotokvant
- Модель: B-4W
- Количество фонов: до 4 рулонов
- Тип монтажа: настенный или потолочный
- Регулировка натяжения: есть (винты на гантелях)
- Материал кронштейнов: металл
- Комплектация: кронштейны (2 шт.), держатели-гантели (8 шт.), цепи (4 шт.), грузики (4 шт.)
Инструкция по установке и использованию
- Подготовка места: Определите место установки на стене или потолке. Учтите, что система с четырьмя фонами весит более 30 кг, поэтому требуется надежное крепление (закладные, анкерные болты). Рекомендуется привлечь профессионального мастера.
- Установка кронштейнов: Закрепите два кронштейна на расстоянии, равном ширине тубуса бумажного фона плюс 7–10 см.
- Монтаж держателей: Вставьте пластмассовые крепежи-распорки (входят в комплект) в специальные пазы кронштейнов, а затем установите их в тубус бумажного фона.
- Настройка натяжения: С помощью винтов на гантелях отрегулируйте силу скольжения для каждого рулона, чтобы фон не разматывался самопроизвольно и ход был плавным.
- Использование: Для смены фона просто потяните за нужный рулон. Бумага будет плавно разматываться. Для скручивания используйте цепи и грузики, входящие в комплект.
Важные предупреждения
- Система B-4W, с установленными четырьмя бумажными фонами, весит более 30 кг.
- Перед установкой убедитесь, что стена или потолок выдержат такую нагрузку. При необходимости усильте конструкцию закладными.
- Для безопасного монтажа рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.
Уход и обслуживание
- Регулярно проверяйте надежность крепления кронштейнов к стене/потолку.
- Периодически очищайте механизмы от пыли и загрязнений.
- При необходимости смазывайте подвижные соединения для обеспечения плавного хода.