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Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м
Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м

Fotokvant BGA-D2.7-50 труба дюралевая 50 для фона 2,7 м

Fotokvant
Артикул: DAN-8479

Fotokvant BGA-D2.7 – дюралевая труба длиной 2.7 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

Описание

Основные характеристики

  • Длина трубы: 2,7 м.
  • Внутренний диаметр: 47 мм.
  • Внешний диаметр: 50 мм.
  • Материал: Дюралюминий (алюминиевый сплав)

Для чего используется

Эта труба выполняет две ключевые функции:


  • Армирование бумажных фонов: Она вставляется внутрь картонной трубы рулонного бумажного фона, предотвращая его изгибание и провисание под собственным весом.
  • Основа для тканевых фонов: Труба служит жесткой перекладиной для намотки и хранения тканевых фонов шириной до 2,7м. Это позволяет использовать их совместно с системами подвеса, предназначенными для рулонных фонов.

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