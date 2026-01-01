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Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м

Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м

Fotokvant
Артикул: DOP-104

Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов - черный, белый и серый, размер 2,7х11 м. Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.



Описание

Комплект бумажных фонов Fotokvant DOP-104 (3 рулона по 2,7×11 м)

Fotokvant DOP-104 — это базовый комплект из трех бумажных студийных фонов размером 2,72×10 м каждый. В набор входят самые востребованные цвета: черный, супер-белый и нейтрально-серый. Такое сочетание покрывает 90% типовых задач фотографа и видеографа — от классических портретов до каталожной съемки.

Особенности бумажных фонов

Бумажные фоны имеют матовую небликующую поверхность с мелкой текстурой, что делает их идеальными как для фото-, так и для видеосъемок. Бумага поставляется на картонной трубе, что позволяет легко разматывать и фиксировать нужную длину. По мере загрязнения фона можно отрезать использованный участок, продлевая срок службы рулона.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Комплектация

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