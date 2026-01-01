Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м

Описание

Комплект бумажных фонов Fotokvant DOP-104 (3 рулона по 2,7×11 м)

Fotokvant DOP-104 — это базовый комплект из трех бумажных студийных фонов размером 2,72×10 м каждый. В набор входят самые востребованные цвета: черный, супер-белый и нейтрально-серый. Такое сочетание покрывает 90% типовых задач фотографа и видеографа — от классических портретов до каталожной съемки.

Особенности бумажных фонов

Бумажные фоны имеют матовую небликующую поверхность с мелкой текстурой, что делает их идеальными как для фото-, так и для видеосъемок. Бумага поставляется на картонной трубе, что позволяет легко разматывать и фиксировать нужную длину. По мере загрязнения фона можно отрезать использованный участок, продлевая срок службы рулона.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию