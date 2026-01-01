Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м

Комплект бумажных фонов Fotokvant DOP-104 (3 рулона по 2,7×11 м)
Fotokvant DOP-104 — это базовый комплект из трех бумажных студийных фонов размером 2,72×10 м каждый. В набор входят самые востребованные цвета: черный, супер-белый и нейтрально-серый. Такое сочетание покрывает 90% типовых задач фотографа и видеографа — от классических портретов до каталожной съемки.
Особенности бумажных фонов
Бумажные фоны имеют матовую небликующую поверхность с мелкой текстурой, что делает их идеальными как для фото-, так и для видеосъемок. Бумага поставляется на картонной трубе, что позволяет легко разматывать и фиксировать нужную длину. По мере загрязнения фона можно отрезать использованный участок, продлевая срок службы рулона.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.