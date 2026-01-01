Raylab LS300CA стойка 3м с воздушной амортизацией

Арт. DAN-7708

Универсальный прибор для управления источниками импульского света, может запускать несколько вспышек одновременно. Имеет 16 каналов передачи сигнала, что позволяет объединить вспышки в группы и защищает тем самым срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Можно использовать с камерой и без. Простой интерфейс и возможность дистанционно изменять мощностью импульса. Питание от 2 батареек ААА





