Raylab LS300CA стойка 3м с воздушной амортизацией

Характеристики:
- Амортизация: воздушная
- Диаметр основания 124 см
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Максимальная высота 300 см
- Минимальная высота 127 см
- Длина в сложенном виде 110 см
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 35-30-25 мм
- Вес 1,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 3 м. Максимальная нагрузка 10 кг.
Характеристики:
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