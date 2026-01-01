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Raylab LS300CA стойка 3м с воздушной амортизацией
Raylab LS300CA стойка 3м с воздушной амортизацией

Raylab LS300CA стойка 3м с воздушной амортизацией

Raylab
Артикул: OLE-2561

Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 3 м. Максимальная нагрузка 10 кг. 

Описание

Характеристики:

  • Амортизация: воздушная
  • Диаметр основания 124 см
  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 300 см
  • Минимальная высота 127 см
  • Длина в сложенном виде 110 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметр секций: 35-30-25 мм
  • Вес 1,7 кг

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