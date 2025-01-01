Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый

Цветовая палитра бумажных фонов Savage.
Цветовая палитра бумажных фонов американской фирмы Savage призвана облегчить фотографу выбор нужного цвета фона. Кроме визуального цветового примера содержит точную маркировку каждого фона.
Fotokvant BGP-2711-04 фон бумажный 2.72х11 м серый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.
Фон пластиковый Wansen PB-1020, кофейный, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон кофейного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Фон бумажный FST 1011 DARK PINK фон бумажный, размер - 2,72х11 м, цвет - тёмно-розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м.
Godox SB-FW140 - октобокс предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW140 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.
Fotokvant BGP-2711-09 Cobalt фон бумажный 2.72х11 м кобальтовый синий.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-09 размером 2,72х11 м цвет - синий. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-171 Ocean Green фон бумажный 2.72х11 м зеленый океан.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-171 размером 2,72х11 м цвет - бледно-зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-26 Pongee фон бумажный 2.72х11 м эпонж.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-26 размером 2,72х11 м цвет - бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.7х11 м серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-43 размером 2,7х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-57 размером 2,72х11 м цвет - темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.7х11 м светло-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-58 размером 2,7х11 м цвет - светло-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Wansen
