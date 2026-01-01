TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл

Предназначен для украшения новогодних ёлок, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Прост в применении, создает фактурный «снежный» слой, отлично имитирующий запорошенные снегом поверхности. Можно наносить простым распылением, или с помощью трафарета. После использования легко вытирается мягкой тканью. Не оставляет жирных следов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Держа баллон вертикально, нанести спрей на предмет с небольшого расстояния и дать высохнуть. При необходимости повторить.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Не нагревать и не разбирать даже после использования. Не курить во время использования, не вдыхать и не давать детям. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше + 50° C. Избегать попадания на открытые участки кожи, при попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу, показав эту этикетку.
СОСТАВ: Вода, наполнители, сложные эфиры жирных кислот, функциональные добавки, алифатические углеводороды.
Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов - черный, белый и серый, размер 2,7х11 м. Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.