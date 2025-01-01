images
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes
Артикул: VBR-449

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

Описание

Комплектация

  • Кронштейны – 2 шт.
  • Держатели (гантели) – 6 шт.
  • Цепь – 3 шт.
  • Грузики – 3 шт.

