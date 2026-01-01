E-IMAGE EISBP1026 Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м

Арт. DAN-7572

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.