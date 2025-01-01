Grifon SSA-OB8 софтбокс октобокс 80 см

Артикул: NVF-2275

Grifon SSA-OB8 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Размер освещаемой поверхности 80 см. Особенно полезен для съемки полуростовых портретов. Удобен для небольших студий и начинающих студийных фотографов, так как сочетает в себе относительно узкий профиль с бюджетной ценой. Байонет SS.