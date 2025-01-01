Grifon SSA-OB8 софтбокс октобокс 80 см

Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Grifon SSA-OB8 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Размер освещаемой поверхности 80 см. Особенно полезен для съемки полуростовых портретов. Удобен для небольших студий и начинающих студийных фотографов, так как сочетает в себе относительно узкий профиль с бюджетной ценой. Байонет SS.
Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Grifon R-7011 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 71x112.
