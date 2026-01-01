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KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm
KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm
KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm

KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm

Kupo
Артикул: OLE-3537

Рама для флага сделана из алюминия с плоским профилем, что позволяет быстро прикрепить текстильные или гелевые рассеиватели на ваш выбор для управления светом. Размер рамы 76 х 90 см

Описание

Характеристики:

  • Размер рамы 76 х 90 см
  • Крепление - пруток диаметром 16 мм
  • Вес - 1,2 кг

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