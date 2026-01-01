KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm

Характеристики:
- Размер рамы 76 х 90 см
- Крепление - пруток диаметром 16 мм
- Вес - 1,2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рама для флага сделана из алюминия с плоским профилем, что позволяет быстро прикрепить текстильные или гелевые рассеиватели на ваш выбор для управления светом. Размер рамы 76 х 90 см
Характеристики:
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E-IMAGE Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
Raylab Magic Arm RL-GMA11 - шарнирный кронштейн мэджик арм для установки фото и видео оборудования на башмак камеры, штатив или стойку.Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что позволяет быстро установить оборудование в нужно положение. Длина кронштейна: 29 см.
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