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Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер
Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер
Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер
Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер
Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер
Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер

Pixaero Mobus M Pro Mobile телесуфлер

Pixaero
Артикул: DAN-9081

Телесуфлер Pixaero Mobus M Pro Mobile совместим со всеми записывающими устройствами - зеркальные камеры, смартфоны, хэндикамы, экшен-камерами, телекамерами, стабилизаторами.

Изготовлен из металла, защитное покрытие защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Матовое напыление внутри корпуса снижает блики.

Профессиональное сменное зеркало не дает замыла и двоения изображения, искажения цветов.

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Он предназначен для применения в видеопроизводстве для съемок интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

В комплекте поставляется 8 колец для разных объективов. Кольцо накручивается на объектив, суфлер прищелкивается к кольцу. Опционально есть переходники под нестандартные объективы.

В мобильном приложении есть все необходимые функции для прокрутки текста, а наиболее часто используемые настройки вынесены на экран воспроизведения. Набирайте тексты на сайте sufler.pro и они будут синхронизироваться с приложением. Приложение совместимо с любыми Bluetooth пультами.

Ударопрочный водонепроницаемый кейс выдерживает падение с свысоты 3м, кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м. Имеет клапан для стравливания давления. Проушины для навесного замка и пломбы.

Комплектация

  • Телесуфлер PIXAERO MOBUS - 1 шт.
  • Кольца для крепления к объективам (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм) - 8 шт.
  • Микроволоконная салфетка для чистки стекла - 1 шт.
  • Защитный кейс - 1шт.
  • Кнопка Bluetooth
  • Держатель для телефона с текстом- магнитный/механический

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