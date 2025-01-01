images
images
images
images
images
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый

Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый

Savage
Артикул: FTR-761

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Вес фона в коробке - 6 кг.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона
Арт. VBR-397
Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.

-15 %4 190 ₽
3 560 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3 труба дюралевая для фона 3 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Арт. NVF-001
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

11 470 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Арт. NVF-006
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-04 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 4 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 6,0 кг.

9 330 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Арт. NVF-007
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-05 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 5 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.

12 310 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Арт. NVF-009
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.

Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе.  Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!

-5 %2 280 ₽
2 160 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Арт. NVF-010
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света. 

Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.

-5 %3 490 ₽
3 310 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 810 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину

Видео

Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера