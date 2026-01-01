QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и оснащен видеоголовой с быстросъемной площадкой. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,83 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,89 метра, а длина в собранном состоянии - всего 66 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: