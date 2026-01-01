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Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный

Tenba (636-415) Solstice Backpack 24 Black рюкзак для фототехники черный

Tenba
Артикул: DAN-5259

Рюкзак Tenba Solstice Backpack 24 Black для фототехники, черный.

Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 5-7ю объективами до 70-200 мм и ноутбука 13 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х30х25 см. Внутренний размер - 50х27х19 см. Отделение для ноутбука - 33х24х1 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. Широкий поясной и нагрудные ремни позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище.

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Конструктивно в данной модели рюкзака предусмотрен быстрый доступ к оборудованию. Чтобы достать камеру, достаточно повернуть рюкзак вперед и достать все что вам необходимо. Также предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования.

На внутренней крышке рюкзака расположен карман на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.

Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей. 

Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики:

  • материал -  нейлон 210D shadow rip-stop
  • внешний размер - 51х30х25 см
  • внутренний размер - 50х27х19 см
  • отделение для ноутбука - 33х24х1 см
  • дождевик - есть
  • вес - 1,3 кг
  • цвет - черный

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