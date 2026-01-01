Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м

Описание

Fotokvant V-3030L – ворота для установки тяжёлых фонов 3×3 м

Fotokvant V-3030L (артикул DAN-3578) – это профессиональная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для надёжной фиксации тяжёлых бумажных, виниловых и тканевых фонов. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 3 метров и составной перекладины, которая позволяет работать с фонами шириной до 3 метров. Система поставляется в комплекте с удобной сумкой для хранения и переноски, что делает её идеальным решением как для стационарных студий, так и для выездных съёмок.

Модель V-3030L создана специально для работы с тяжёлыми фонами – её усиленная конструкция выдерживает значительные нагрузки, обеспечивая стабильность и надёжность даже при использовании больших рулонов бумаги или плотных виниловых фонов. Гибкость компоновки перекладины (из двух, трёх или четырёх секций) позволяет адаптировать систему под разные ширины фона, что делает её универсальным инструментом в любой студии.

Назначение и применение

Установка тяжёлых бумажных фонов: идеально подходит для рулонов шириной до 3 метров и длиной 10–11 метров.

идеально подходит для рулонов шириной до 3 метров и длиной 10–11 метров. Крепление виниловых и тканевых фонов: усиленная конструкция выдерживает вес плотных материалов.

усиленная конструкция выдерживает вес плотных материалов. Студийная и выездная съёмка: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы.

компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы. Работа с широкими фонами: составная перекладина позволяет устанавливать фоны шириной до 3 метров.

Ключевые особенности

Усиленная конструкция: специально разработана для работы с тяжёлыми фонами, обеспечивает стабильность и надёжность.

специально разработана для работы с тяжёлыми фонами, обеспечивает стабильность и надёжность. Максимальная высота стоек – 3 м: позволяет использовать фон на полную высоту для съёмки в полный рост и крупных объектов.

позволяет использовать фон на полную высоту для съёмки в полный рост и крупных объектов. Составная перекладина (4 секции): возможность компоновки из двух, трёх и всех четырёх частей для ширины фона до 3 метров.

возможность компоновки из двух, трёх и всех четырёх частей для ширины фона до 3 метров. Сумка для переноски в комплекте: обеспечивает удобство транспортировки и хранения системы.

обеспечивает удобство транспортировки и хранения системы. Универсальность: подходит для бумажных, виниловых и тканевых фонов.

подходит для бумажных, виниловых и тканевых фонов. Простота сборки: система быстро собирается и разбирается без специальных инструментов.

Технические характеристики

Тип: система установки фонов (ворота)

система установки фонов (ворота) Максимальная высота стоек: 3 м

3 м Максимальная ширина фона: 3 м

3 м Количество секций перекладины: 4 (составная)

4 (составная) Возможность компоновки перекладины: 2, 3 или 4 секции

2, 3 или 4 секции Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка для переноски

2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка для переноски Материал: металл (алюминий/сталь)

металл (алюминий/сталь) Цвет: чёрный

чёрный Совместимость: бумажные, виниловые, тканевые фоны

Варианты компоновки перекладины

2 секции: для фонов шириной до 1,5 м (компактные фоны, небольшие студии).

для фонов шириной до 1,5 м (компактные фоны, небольшие студии). 3 секции: для фонов шириной до 2,2 м (средние фоны, портретная съёмка).

для фонов шириной до 2,2 м (средние фоны, портретная съёмка). 4 секции: для фонов шириной до 3 м (максимальная ширина для крупных объектов и групповых съёмок).

Как использовать систему ворота

Сборка: соберите две стойки и перекладину из нужного количества секций. Установка: закрепите перекладину на стойках на необходимой высоте. Крепление фона: зафиксируйте фон на перекладине с помощью зажимов, клипс или липкой ленты. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту стоек и натяжение фона. Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.

Преимущества системы Fotokvant V-3030L

Надёжность: усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации.

усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации. Гибкость: возможность компоновки перекладины под разную ширину фона.

возможность компоновки перекладины под разную ширину фона. Мобильность: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку.

компактная сумка для переноски облегчает транспортировку. Высота 3 м: позволяет использовать фон для съёмки в полный рост и крупных объектов.

позволяет использовать фон для съёмки в полный рост и крупных объектов. Универсальность: подходит для разных типов фонов – бумажных, виниловых, тканевых.

Совместимость с фонами

Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 3 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen).

любые рулоны шириной до 3 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen). Виниловые фоны: подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие).

подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие). Тканевые фоны: хромакейные и декоративные тканевые фоны.

Уход и хранение