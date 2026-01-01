images
images
images
images
images
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м

Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м

Fotokvant
Артикул: DAN-3578

Ворота Fotokvant V-3030L для тяжелого фотофона, размер - 3х3 м. Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина составная, из четырех секций, имеется возможность компоновки из двух, трех и всех четырех частей. Максимальная высота стоек - 3 м. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски.

Описание

Fotokvant V-3030L – ворота для установки тяжёлых фонов 3×3 м

Fotokvant V-3030L (артикул DAN-3578) – это профессиональная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для надёжной фиксации тяжёлых бумажных, виниловых и тканевых фонов. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 3 метров и составной перекладины, которая позволяет работать с фонами шириной до 3 метров. Система поставляется в комплекте с удобной сумкой для хранения и переноски, что делает её идеальным решением как для стационарных студий, так и для выездных съёмок.

Модель V-3030L создана специально для работы с тяжёлыми фонами – её усиленная конструкция выдерживает значительные нагрузки, обеспечивая стабильность и надёжность даже при использовании больших рулонов бумаги или плотных виниловых фонов. Гибкость компоновки перекладины (из двух, трёх или четырёх секций) позволяет адаптировать систему под разные ширины фона, что делает её универсальным инструментом в любой студии.

Назначение и применение

  • Установка тяжёлых бумажных фонов: идеально подходит для рулонов шириной до 3 метров и длиной 10–11 метров.
  • Крепление виниловых и тканевых фонов: усиленная конструкция выдерживает вес плотных материалов.
  • Студийная и выездная съёмка: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку системы.
  • Работа с широкими фонами: составная перекладина позволяет устанавливать фоны шириной до 3 метров.

Ключевые особенности

  • Усиленная конструкция: специально разработана для работы с тяжёлыми фонами, обеспечивает стабильность и надёжность.
  • Максимальная высота стоек – 3 м: позволяет использовать фон на полную высоту для съёмки в полный рост и крупных объектов.
  • Составная перекладина (4 секции): возможность компоновки из двух, трёх и всех четырёх частей для ширины фона до 3 метров.
  • Сумка для переноски в комплекте: обеспечивает удобство транспортировки и хранения системы.
  • Универсальность: подходит для бумажных, виниловых и тканевых фонов.
  • Простота сборки: система быстро собирается и разбирается без специальных инструментов.

Технические характеристики

  • Тип: система установки фонов (ворота)
  • Максимальная высота стоек: 3 м
  • Максимальная ширина фона: 3 м
  • Количество секций перекладины: 4 (составная)
  • Возможность компоновки перекладины: 2, 3 или 4 секции
  • Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка для переноски
  • Материал: металл (алюминий/сталь)
  • Цвет: чёрный
  • Совместимость: бумажные, виниловые, тканевые фоны

Варианты компоновки перекладины

  • 2 секции: для фонов шириной до 1,5 м (компактные фоны, небольшие студии).
  • 3 секции: для фонов шириной до 2,2 м (средние фоны, портретная съёмка).
  • 4 секции: для фонов шириной до 3 м (максимальная ширина для крупных объектов и групповых съёмок).

Как использовать систему ворота

  1. Сборка: соберите две стойки и перекладину из нужного количества секций.
  2. Установка: закрепите перекладину на стойках на необходимой высоте.
  3. Крепление фона: зафиксируйте фон на перекладине с помощью зажимов, клипс или липкой ленты.
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту стоек и натяжение фона.
  5. Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.

Преимущества системы Fotokvant V-3030L

  • Надёжность: усиленная конструкция выдерживает вес тяжёлых фонов без деформации.
  • Гибкость: возможность компоновки перекладины под разную ширину фона.
  • Мобильность: компактная сумка для переноски облегчает транспортировку.
  • Высота 3 м: позволяет использовать фон для съёмки в полный рост и крупных объектов.
  • Универсальность: подходит для разных типов фонов – бумажных, виниловых, тканевых.

Совместимость с фонами

  • Бумажные фоны: любые рулоны шириной до 3 м (Savage, Raylab, Fotokvant, Wansen).
  • Виниловые фоны: подходит для плотных ПВХ-фонов (Shesha и другие).
  • Тканевые фоны: хромакейные и декоративные тканевые фоны.

Уход и хранение

  • Храните систему в комплектной сумке в сухом месте.
  • Периодически проверяйте надёжность соединений секций перекладины.
  • Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
  • Избегайте перегрузки – используйте систему только для фонов, не превышающих рекомендованные размеры и вес.

Комплектация

  • Стойки - 2 шт.
  • Перекладина - 1 шт. (4 секции)
  • Сумка - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP-360B Ali Clamp black зажим-прищепка
Арт. DAN-5854
Kupo KCP-360B Ali Clamp black зажим-прищепка
Наличие
более 10 шт

Зажим-прищепка Kupo KCP-360B Ali Clamp black.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8". Вес - 0,32 кг. Цвет - черный.


2 180 ₽
В корзину
Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый
Арт. DAN-7581
Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 100 ₽
В корзину
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Арт. FTR-761
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Арт. DAN-1782
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Наличие
более 10 шт

Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.

2 820 ₽
В корзину

Видео

Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.