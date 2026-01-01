QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 1,27 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,39 метра, а длина в собранном состоянии - всего 65 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - универсальная
- рабочая высота - 139 см
- максимальная высота - 172 см
- в сложенном состоянии - 65 см
- материал – алюминий, АВС-пластик
- максимальная нагрузка - 3 кг
- вес - 1,27 кг