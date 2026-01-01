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QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой

QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой

QZSD
Артикул: MTG-0880

QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,27 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,39 метра, а длина в собранном состоянии - всего 65 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - универсальная
  • рабочая высота - 139 см
  • максимальная высота - 172 см
  • в сложенном состоянии - 65 см
  • материал – алюминий, АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,27 кг

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