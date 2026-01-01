Pixaero – профессиональные телесуфлёры для мобильной и видео-съёмки

Pixaero (Пиксаэро) – специализированный бренд, который фокусируется на одном, но очень важном продукте: компактных накамерных телесуфлёрах. Если вы снимаете видео для YouTube, TikTok, Instagram Reels, проводите прямые эфиры или делаете корпоративные интервью – оборудование Pixaero позволит вам читать сценарий или текст, глядя прямо в объектив. Это делает речь живой и естественной, без постоянного отвлечения в сторону.

Основная модель в нашем каталоге – Pixaero Mobus S. Её главные преимущества:

  • Работает с любым смартфоном (от 4 до 6,5 дюймов) и большинством камер;
  • Использует настоящее полупрозрачное зеркало (70/30) – текст видно чётко, без ореолов и потери резкости;
  • Компактный размер и вес – помещается в сумку с камерой;
  • Крепится на объектив через переходное кольцо или на штатив через стандартное крепление ¼".

Как собрать систему Pixaero для своей камеры?
Вам понадобится сам телесуфлёр Mobus S и переходное кольцо под диаметр резьбы вашего объектива. В нашем магазине представлены кольца для всех популярных размеров: от 30 до 86 мм. Если вы снимаете на смартфон – мы также подготовили специальные адаптеры для iPhone (в том числе для моделей с 2-3 камерами), Samsung, а также универсальный вариант.

Почему стоит купить телесуфлёр Pixaero в photogora.ru?
✓ Оригинальная продукция – мы работаем напрямую с поставщиками;
✓ Полная совместимость: все переходные кольца и адаптеры в наличии;
✓ Консультация по подбору – поможем подобрать правильное кольцо под вашу оптику;
✓ Быстрая доставка по Москве и всей России, самовывоз с Малой Семёновской.

Не знаете, с какого размера кольца начать? Посмотрите на передней части объектива вашей камеры – там всегда выгравирован диаметр резьбы под светофильтр (например, ⌀49mm). Если останутся вопросы – напишите или позвоните нам, мы поможем собрать идеальный комплект для видео-съёмки.

Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Арт. DAN-3627
Арт. DAN-3627
в наличии 4-10 шт

Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.

12 990 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм
Арт. DAN-3807
Арт. DAN-3807
в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 30 мм.

490 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм
Арт. DAN-3808
Арт. DAN-3808
в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 30,5 мм.

490 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм
Арт. DAN-3809
Арт. DAN-3809
в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 37 мм.

490 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 40.5 мм
Арт. DAN-3810
Арт. DAN-3810
в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 40,5 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 40,5 мм.

490 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм
Арт. DAN-3811
Арт. DAN-3811
в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 43 мм.

490 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм
Арт. DAN-3812
Арт. DAN-3812
в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 46 мм.

490 ₽
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Арт. DAN-3814
Арт. DAN-3814
в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 86 мм.

490 ₽
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Арт. DAN-3858
Арт. DAN-3858
в наличии 4-10 шт

Зеркало Pixaero Mobus Mirror для телесуфлера.

Зеркало с полуотражающим покрытием 70/30 ( 115х120 мм), позволяет получать контрастное отражение текста, не снижать светочувствительность камеры, не ухудшать резкость картинки, как при использовании пластиковых зеркальных пленок, видеть текст без ореолов и двоения, как при использовании обычного стекла.


1 990 ₽
Pixaero адаптер для крепления GoPro 3+/4 красный
Арт. DAN-4010
Арт. DAN-4010
в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления GoPro 3+/4.

Алюминиевый жесткий чехол-адаптер для телесуфлера Pixaero. Совместим с экшн-камерами GoPro моделей 3+ и 4.

1 990 ₽
Pixaero адаптер для крепления GoPro 5/6/7
Арт. DAN-4009
Арт. DAN-4009
в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления GoPro 5/6/7.

Алюминиевый жесткий чехол-адаптер для телесуфлера Pixaero. Совместим с экшн-камерами GoPro моделей 5, 6 и 7.

1 990 ₽
Pixaero адаптер для крепления телефона 1-2 камеры
Арт. DAN-4013
Арт. DAN-4013
в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона 1-2 камеры.

Адаптер для крепления телефонов с одной или двумя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.

1 590 ₽
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple
Арт. DAN-4011
Арт. DAN-4011
в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple.

Адаптер для крепления телефонов Apple с тремя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.

1 590 ₽
Pixaero адаптер для крепления телефона Samsung
Арт. DAN-4012
Арт. DAN-4012
в наличии 4-10 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона Samsung.

Адаптер для крепления телефонов Samsung с тремя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.

1 590 ₽
Pixaero адаптер для крепления YI 4K/4K+
Арт. DAN-5846
Арт. DAN-5846
в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления YI 4K/4K+.

Адаптер для крепления камер YI 4K/4K+ к телесуфлеру Pixaero. В нижней части корпуса есть резьба для крепления адаптера на штатив или селфипалку. Внимание! Рекомендуется заменить объектив экшн камеры на PIXAERO 3.77 или 6 мм, т.к. стандартная оптика имеет слишком широкий угол съемки - стенки суфлера будут попадать в кадр.

1 990 ₽
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini
Арт. DAN-5847
Арт. DAN-5847
в наличии 4-10 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini.

Адаптер подойдет для iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, имеющих на задней панели прямоугольный камерный блок с двумя или тремя камерами.

1 590 ₽
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 12 Pro Max
Арт. DAN-5848
Арт. DAN-5848
в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple 12 Pro Max.

Адаптер подойдет для iPhone 12 Pro Max, имеющих на задней панели прямоугольный камерный блок с двумя или тремя камерами.

1 590 ₽
Pixaero универсальный адаптер для крепления телефона
Арт. DAN-6022
Арт. DAN-6022
в наличии 4-10 шт

Универсальный адаптер Pixaero для крепления телефона.

Адаптер подойдет для всех смартфонов с шириной до 10 см. Позволяет использовать телесуфлер Pixaero со смартфоном. Обратите внимание, что у ряда смартфонов камеры имеют широкий угол обзора, и во время съемки края суфлера могут попадать в кадр. Чтобы этого избежать, смените режим съемки или приблизьте кадр.

1 590 ₽
