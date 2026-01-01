Pixaero – профессиональные телесуфлёры для мобильной и видео-съёмки

Pixaero (Пиксаэро) – специализированный бренд, который фокусируется на одном, но очень важном продукте: компактных накамерных телесуфлёрах. Если вы снимаете видео для YouTube, TikTok, Instagram Reels, проводите прямые эфиры или делаете корпоративные интервью – оборудование Pixaero позволит вам читать сценарий или текст, глядя прямо в объектив. Это делает речь живой и естественной, без постоянного отвлечения в сторону.

Основная модель в нашем каталоге – Pixaero Mobus S. Её главные преимущества:

Работает с любым смартфоном (от 4 до 6,5 дюймов) и большинством камер;

Использует настоящее полупрозрачное зеркало (70/30) – текст видно чётко, без ореолов и потери резкости;

Компактный размер и вес – помещается в сумку с камерой;

Крепится на объектив через переходное кольцо или на штатив через стандартное крепление ¼".

Как собрать систему Pixaero для своей камеры?

Вам понадобится сам телесуфлёр Mobus S и переходное кольцо под диаметр резьбы вашего объектива. В нашем магазине представлены кольца для всех популярных размеров: от 30 до 86 мм. Если вы снимаете на смартфон – мы также подготовили специальные адаптеры для iPhone (в том числе для моделей с 2-3 камерами), Samsung, а также универсальный вариант.

Почему стоит купить телесуфлёр Pixaero в photogora.ru?

✓ Оригинальная продукция – мы работаем напрямую с поставщиками;

✓ Полная совместимость: все переходные кольца и адаптеры в наличии;

✓ Консультация по подбору – поможем подобрать правильное кольцо под вашу оптику;

✓ Быстрая доставка по Москве и всей России, самовывоз с Малой Семёновской.

Не знаете, с какого размера кольца начать? Посмотрите на передней части объектива вашей камеры – там всегда выгравирован диаметр резьбы под светофильтр (например, ⌀49mm). Если останутся вопросы – напишите или позвоните нам, мы поможем собрать идеальный комплект для видео-съёмки.