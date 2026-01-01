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Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab
Артикул: DAN-7643

Штатив Raylab Pro 65 со съемной шаровой головой, быстросъемной площадкой, встроенным моноподом, реверсивной установкой центральной колонны, крюком для груза противовеса и клипсовыми зажимами ног штатива, с максимальной нагрузкой до 6 кг.
Максимальная высота -171 см

Минимальная высота - 47,5 см


Описание

Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой рассчитан на использование с максимальной нагрузкой до 6 кг.
Сменная шаровая голова штатива оснащена винтовым креплением шаровой головы 3/8“, независимой регулировкой усилия движения шара и горизонтального панорамирования, с предусмотренной шкалой для более точного позиционирования, быстросъемной площадкой со страховкой от случайного падения камеры и пузырьковым уровнем.


Монопод можно использовать просто, отсоединив определённую ногу штатива и установив на неё штативную голову.
Реверсивная установка центральной колонны позволит проводить съемку с нижних ракурсов.


Клипсовые зажимы четырех секций ног штатива надежно и быстро фиксируют необходимую высоту для съемки вкупе с выдвижной центральной колонной позволяя добиться максимального комфорта при её проведении. Изменяемые углы наклона ног штатива помогут надежно установить штатив практически на любой поверхности.

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