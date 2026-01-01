Описание

Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой рассчитан на использование с максимальной нагрузкой до 6 кг.

Сменная шаровая голова штатива оснащена винтовым креплением шаровой головы 3/8“, независимой регулировкой усилия движения шара и горизонтального панорамирования, с предусмотренной шкалой для более точного позиционирования, быстросъемной площадкой со страховкой от случайного падения камеры и пузырьковым уровнем.



Монопод можно использовать просто, отсоединив определённую ногу штатива и установив на неё штативную голову.

Реверсивная установка центральной колонны позволит проводить съемку с нижних ракурсов.



Клипсовые зажимы четырех секций ног штатива надежно и быстро фиксируют необходимую высоту для съемки вкупе с выдвижной центральной колонной позволяя добиться максимального комфорта при её проведении. Изменяемые углы наклона ног штатива помогут надежно установить штатив практически на любой поверхности.