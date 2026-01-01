Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh

Характеристики:
- тип батареи - Li-ion
- напряжение – 7,4V
- размеры – 70х60х38 мм
- емкость - 6600 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant NP-F960/F970 - емкость 6600 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F960/F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Вес - 255 г.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 044 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей.
Устанавливаются на стойки-распорки Autopole с помощью зажимов Super Clamp 035, которые входят в комплект.
Накамерный светодиодный осветитель Godox LF308D с функцией вспышки.
Накамерный светодиодный осветитель состоит из 308 светодиодов холодного белого света, имеет мощность 18 Вт, цветовую температуру 5600 К, CRI - >95. работает в режимах постоянного света и вспышки. Дистанционное управление на частоте 2,4 ГГц или через Bluetooth. Питание возможно от сети или аккумулятора типа NP-F. Обратите внимание, что пульт ДУ в комплектацию не входит, его следует приобрести отдельно.
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).
Накамерный направленный микрофон-пушка с микшером Saramonic MixMic.
Легкий, высококачественный микрофон-пушка с XLR и двухканальным аудиомикшером. Микрофон крепится на стандартный холодный башмак. Имеет два регулятора аудио в режиме реального времени, переключатели микрофон/линейный/фантомный, фильтр низких частот (150 Гц) и светодиодную индикацию. Питание - фантомное.
Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.