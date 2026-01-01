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Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh
Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh
Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh
Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh
Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh
Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh

Fotokvant NP-F960/F970 аккумулятор емкость 6600 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-3329

Аккумулятор Fotokvant NP-F960/F970 - емкость 6600 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F960/F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Вес - 255 г.

Описание

Характеристики:

  • тип батареи - Li-ion
  • напряжение – 7,4V
  • размеры – 70х60х38 мм
  • емкость - 6600 mAh

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



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