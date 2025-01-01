Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м

Фолиевый фильтр Orange 105 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 41,3%, поглощение 0,38%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фолиевый фильтр Orange 105 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 41,3%, поглощение 0,38%. Цена указана за один погонный метр.
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Wansen
Работай с цветом без бликов