Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon
Артикул: NVF-6395

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.

Описание

Характеристики:

  • высота стоек максимальная – 260 см
  • высота стоек минимальная – 110 см
  • диаметр секций стоек 25-30-35 мм
  • длина каждой секции перекладины - 78 см
  • длина перекладины 156–234–312 см

Комплектация

  • Стойки – 2 шт.
  • Секции перекладины – 4 шт.
  • Сумка для хранения и переноски – 1 шт.

