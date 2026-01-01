Godox LED170 II накамерный осветитель светодиодный

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 170 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5500К-6500К. Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Время работы со щелочными батарейками примерно один час. Осветитель может также работать от сетевого адаптера или литиевого аккумулятора.
Характеристики:
- количество светодиодов - 170
- освещенность - 1350 Лк/1 м
- цветовая температура - 5500-6500 К
- продолжительность автономной работы - ~60 мин.
- мощность - 10 Вт
- тип батареи - 8 батареек (или аккумуляторов) АА (приобретаются отдельно), сетевой адаптер
- размер корпуса - 172х108,6х42,5
- вес - 350 г