Godox LED170 II накамерный осветитель светодиодный
Godox
Артикул: DAN-2034

 Накамерный светодиодный осветитель Godox LED170 II.

Накамерный светодиодный осветитель. Состоит из 170 ярких светодиодов, 2700 Лк/0,5 м, имеется плавная регулировка яркости 10–100%. В комплекте рассеивающий фильтр, оранжевый светофильтр и шторки. Цветные фильтры (кроме оранжевого) приобретаются отдельно.

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 170 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5500К-6500К. Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. Благодаря этому его можно использовать там, где будет трудно разместить обычный осветитель.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Время работы со щелочными батарейками примерно один час. Осветитель может также работать от сетевого адаптера или литиевого аккумулятора.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 170
  • освещенность - 1350 Лк/1 м
  • цветовая температура - 5500-6500 К
  • продолжительность автономной работы - ~60 мин.
  • мощность - 10 Вт
  • тип батареи - 8 батареек (или аккумуляторов) АА (приобретаются отдельно), сетевой адаптер
  • размер корпуса - 172х108,6х42,5
  • вес - 350 г

Комплектация

  • Шторки.
  • Фильтр конверсионный.
  • Фильтр рассеивающий.
  • Гарантийный талон.

С этим товаром покупают

-5 %
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Арт. DAN-3576
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



-5 %530 ₽
500 ₽
В корзину
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Арт. DAN-1051
Fotokvant TM-3110 штатив для легких камер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-3110 - четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для легких камер, планшетов и смартфонов. Для крепления оборудования на штатив мы рекомендуем использовать необходимый держатель. Для предотвращения скольжения на гладкой поверхности ноги штатива оборудованы резиновыми накладками.

Максимальная высота съемки - 102 см, минимальная высота - 34,5 см, вес - 0,51 кг.


480 ₽
В корзину
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Арт. DAN-2931
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.

Комплект оборудования для домашней (студийной) видеосъемки включающий в себя три гибких штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.

1 220 ₽
В корзину
Manfrotto MHXPRO-3W X-PRO 3-WAY HEAD штативная 3D-голова с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2637
Manfrotto MHXPRO-3W X-PRO 3-WAY HEAD штативная 3D-голова с быстросъемной площадкой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MHXPRO-3W X-PRO 3-WAY HEAD – трехосная штативная голова со съемной площадкой 200PL.

31 790 ₽
В корзину
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Арт. DAN-4601
Fotokvant FLX-04 гибкая штанга 50 см с зажимом 35 мм для установки планшета
Наличие
в наличии 1-3 шт

Гибкая штанга Fotokvant FLX-04 с зажимом 35 мм для установки планшета.

Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны винтовой зажим, а с другой - держатель планшета. Зажим имеет одну полукруглую губку и с успехом может устанавливается как на плоские поверхности, так и на округлые (трубы, стойки и т.д.). Максимальная толщина поверхности, на которой может быть установлен зажим, - 35 мм. Зажим для планшета минимальный размер - 12 см, максимальный - 20 см. Длина штанги - 50 см. Вес - 0,7 кг.

1 110 ₽
В корзину
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Арт. DAN-6757
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Cтабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3.

Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей.

5 990 ₽
В корзину

Видео

Доротея Ланж
Доротея Ланж
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
