Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой

Описание

Профессиональный штатив, инструмент, который поможет творить и реализовывать идеи. Максимальная нагрузка 6 кг, что позволяет удерживать камеры с большими объективами. Крюк из крепкого металла позволяет тяжелым грузом надежно закрепить конструкцию — ветер не будет шатать камеру.



В комплект штатива входит шаровая голова, она позволяет регулировать наклон камеры и плавно поворачиваться по оси панорамирования. Сама головка съемная, а фото или видео аппараты крепятся с помощью универсальной площадки Arca Swiss.



У штатива есть специальная функция — можно снять ногу и использовать ее как монопод, что позволяет проводить быструю съемку легким оборудованием. Также производитель позаботился о съемках в условиях низких температур — на одной из ног присутствует антискользящая термонакладка.