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-5 %
Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab Pro 75 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab
Артикул: DAN-7644

Raylab Pro 75 - алюминиевый штатив с головой выдерживает нагрузку до 6 кг, имеет металлический крюк для закрепления конструкции грузом при высоком ветре, шаровая голова позволяет менять положение камеры, так же есть возможность использования штатива в виде монопода.

Описание

Профессиональный штатив, инструмент, который поможет творить и реализовывать идеи. Максимальная нагрузка 6 кг, что позволяет удерживать камеры с большими объективами. Крюк из крепкого металла позволяет тяжелым грузом надежно закрепить конструкцию — ветер не будет шатать камеру.


В комплект штатива входит шаровая голова, она позволяет регулировать наклон камеры и плавно поворачиваться по оси панорамирования. Сама головка съемная, а фото или видео аппараты крепятся с помощью универсальной площадки Arca Swiss.


У штатива есть специальная функция — можно снять ногу и использовать ее как монопод, что позволяет проводить быструю съемку легким оборудованием. Также производитель позаботился о съемках в условиях низких температур — на одной из ног присутствует антискользящая термонакладка.

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