Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный

Держатель для смартфонов Fotokvant SM-CL1 (черный, 55-85 мм)
Fotokvant SM-CL1 — это универсальный держатель для смартфонов, предназначенный для расширения возможностей фото- и видеосъемки. Он широко применяется для съемки селфи, видеоблогов, прямых эфиров и других задач, где требуется надежно закрепить телефон.
Основные характеристики
- Тип: Держатель для смартфона.
- Ширина зажима: 55–85 мм (подходит для большинства современных смартфонов).
- Крепление: Резьбовое отверстие 1/4" для установки на штатив, монопод или селфи-палку.
- Материал: Экологически чистый ABS-пластик и сталь.
- Цвет: Черный.
Конструкция и совместимость
Держатель имеет раздвижной механизм на пружинах, который обеспечивает надежную фиксацию смартфона. Он совместим с большинством моделей телефонов, включая Apple iPhone (4, 5, 6 и новее), Samsung, HTC, Sony, LG и другие устройства шириной корпуса в указанном диапазоне.
Для чего используется
- Съемка селфи: Удобно использовать с моноподом (селфи-палкой) для получения качественных кадров.
- Видеосъемка: Для стабильной записи видео на смартфон при использовании штатива.
- Стриминг и онлайн-трансляции: Надежно закрепляет телефон для проведения прямых эфиров.
- Контент-съемка: Для создания фото и видео контента в социальные сети.