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Хит
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный

Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный

Fotokvant
Артикул: NVF-9627

Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.

Описание

Держатель для смартфонов Fotokvant SM-CL1 (черный, 55-85 мм)

Fotokvant SM-CL1 — это универсальный держатель для смартфонов, предназначенный для расширения возможностей фото- и видеосъемки. Он широко применяется для съемки селфи, видеоблогов, прямых эфиров и других задач, где требуется надежно закрепить телефон.

Основные характеристики

  • Тип: Держатель для смартфона.
  • Ширина зажима: 55–85 мм (подходит для большинства современных смартфонов).
  • Крепление: Резьбовое отверстие 1/4" для установки на штатив, монопод или селфи-палку.
  • Материал: Экологически чистый ABS-пластик и сталь.
  • Цвет: Черный.

Конструкция и совместимость

Держатель имеет раздвижной механизм на пружинах, который обеспечивает надежную фиксацию смартфона. Он совместим с большинством моделей телефонов, включая Apple iPhone (4, 5, 6 и новее), Samsung, HTC, Sony, LG и другие устройства шириной корпуса в указанном диапазоне.

Для чего используется

  • Съемка селфи: Удобно использовать с моноподом (селфи-палкой) для получения качественных кадров.
  • Видеосъемка: Для стабильной записи видео на смартфон при использовании штатива.
  • Стриминг и онлайн-трансляции: Надежно закрепляет телефон для проведения прямых эфиров.
  • Контент-съемка: Для создания фото и видео контента в социальные сети.

Комплектация

  • Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL1 — 1 шт.

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