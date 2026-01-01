Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный

Описание

Держатель для смартфонов Fotokvant SM-CL1 (черный, 55-85 мм)

Fotokvant SM-CL1 — это универсальный держатель для смартфонов, предназначенный для расширения возможностей фото- и видеосъемки. Он широко применяется для съемки селфи, видеоблогов, прямых эфиров и других задач, где требуется надежно закрепить телефон.

Основные характеристики

Тип: Держатель для смартфона.

Держатель для смартфона. Ширина зажима: 55–85 мм (подходит для большинства современных смартфонов).

55–85 мм (подходит для большинства современных смартфонов). Крепление: Резьбовое отверстие 1/4" для установки на штатив, монопод или селфи-палку.

Резьбовое отверстие 1/4" для установки на штатив, монопод или селфи-палку. Материал: Экологически чистый ABS-пластик и сталь.

Экологически чистый ABS-пластик и сталь. Цвет: Черный.

Конструкция и совместимость

Держатель имеет раздвижной механизм на пружинах, который обеспечивает надежную фиксацию смартфона. Он совместим с большинством моделей телефонов, включая Apple iPhone (4, 5, 6 и новее), Samsung, HTC, Sony, LG и другие устройства шириной корпуса в указанном диапазоне.

Для чего используется