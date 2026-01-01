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-10 %
Vibrantone VBRT1201 White 01 фон бумажный 1,35x11м цвет белый
Vibrantone VBRT1201 White 01 фон бумажный 1,35x11м цвет белый

Vibrantone VBRT1201 White 01 фон бумажный 1,35x11м цвет белый

Vibrantone
Артикул: DAN-5784

Фон бумажный Vibrantone VBRT1201 White 01, размер - 1,35x11 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.


Описание

Белый фон – это классический выбор для портретной съёмки, предметной фотографии (в том числе для маркетплейсов) и создания чистого, нейтрального фона без отвлекающих деталей. Благодаря компактной ширине 1.35 м, этот фон идеально подходит для портретов по пояс, съёмки небольших предметов и работы в ограниченном пространстве. Фон поставляется в рулоне на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

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