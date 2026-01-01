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Хит
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом

Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом

Fotokvant
Артикул: NVF-010

Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света. 

Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.

Описание

Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом

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