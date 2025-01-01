Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 80 см длиной.
Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня, а также боковой ручки.
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.
Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Lastolite LL LR12LL LR1250 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.).
Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.
Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.
Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 70 см длиной.
Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.
B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.
Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.
Lastolite LR7824 Litetable – стол для предметной и макросъемки, размер 70х70х150 см. Нестандартная конструкция позволяет разместить осветительный прибор под столешницей и получить эффектную подсветку. В комплекте – виниловый матовый полупрозрачный фон и дополнительное акриловое стекло для предметов весом до 8 кг. Стол легко складывается и упаковывается в небольшой чехол для переноски.
Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.
