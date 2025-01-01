images
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см

Manfrotto
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 80 см длиной.

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня, а также боковой ручки.

  • внутренний диаметр основания, см – 23
  • внутренний диаметр верхушки, см – 21
  • внутренняя длина основного отсека, см – 68
  • внешняя длина, см – 80
  • внешний диаметр основания, см – 15
  • внешний диаметр верхушки, см – 23
  • вес, кг – 0,475

