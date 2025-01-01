images
B+W (1073163) F-Pro 110 ND E 82 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

B+W (1073163) F-Pro 110 ND E 82 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

B+W
Артикул: DAN-0494

B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

Описание

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. С помощью фильтра можно снизить уровень на 10 шагов диафрагмы (фактор фильтра 1000x).

Дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.


