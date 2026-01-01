Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив

Компания Manfrotto разработала стильный аксессуар для любителей телефото - универсальный держатель для смартфона. Модель имеет элегантный итальянский дизайн, премиальное качество и удобство использования. Стандартный разъем 1/4" для установки на штатив, монопод или селфипод расположен у основания держателя, в верхней части крепление горячий башмак для установки дополнительного освещения. Две силиконовые подушки надежно фиксируют устройство. Совместим с любым смартфоном, диапазон регулировки 5-8 см. Производится в Италии.
Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.