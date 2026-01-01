Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK алюминиевая тележка Долли для штатива

Характеристики:
- Диаметр основания в разложенном виде - 127 см
- Колесики - Есть
- Масса - 4.5 кг
- Материал и цвет - Алюминий Черный
- Нагрузка MAX - 25 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK - Легкосборные колеса-долли для штативов, диаметр колес 80 мм, фиксирование колес одним рычагом. Для Manfrotto 161MK2B, 058B, 028B, 475B и серии MT057 (181B)
Характеристики:
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